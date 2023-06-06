Москва, 6 июня, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил орденом Александра Невского президента Республики Сербской Милорада Додика. Соответствующий указ 6 июня опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Алексей Филиппов/РИА Новости Президент Республики Сербской Милорад Додик

Милорад Додик был удостоен ордена Александра Невского за большой вклад в развитие сотрудничества России с Боснией и Герцеговиной, а также укрепление партнёрства с Республикой Сербской.

«За большой вклад в развитие сотрудничества РФ с Боснией и Герцеговиной, укрепление партнёрства с Республикой Сербской наградить орденом Александра Невского Додика Милорада — президента Республики Сербской, Босния и Герцеговина», — говорится в документе.

Как передавало ИА Регнум, 23 мая в Москве состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным с главой Республики Сербской Милорадом Додиком. Президент Республики Сербской назвал эти переговоры успешными. Он добавил, что в ходе переговоров лидеры обменялись мнениями по поводу текущей ситуации в отношениях сторон, а также о региональной и глобальной актуальной повестке.

Додик на встрече с Путиным заявил, что Россия, которая упорно требовала получения гарантий безопасности, была в итоге вынуждена начать спецоперацию на Украине. Додик пожелал скорейшего окончания конфликта на Украине.

Путин поблагодарил Республику Сербскую за нейтральную позицию по Украине.

«Мы благодарны вам за вашу нейтральную позицию по событиям на Украине, только такая позиция может привести к какому-то положительному решению. Мы благодарны вам за сдержанность», — сказал президент на встрече с главой Республики Сербской Милорадом Додиком.

В ходе встречи с Додиком Путин также отметил, что отношения двух стран успешно развиваются.