Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 16 февраля, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Республика Сербская (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) не согласится стать членом Североатлантического альянса (НАТО), так как подобное решение лишило бы республику человечности, заявил президент республики Милорад Додик на форуме сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма «За свободу наций».

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«Абсурдность заключается в том, что НАТО теперь ожидает, что мы согласимся вступить, стать членами этого альянса по своей воле. Как сербы мы не можем согласиться на это. Сделать это означало бы лишение нас человечности и сведения нас к простым подданным», — пояснил президент республики.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин, заявил, что оценки ситуации в Боснии и Герцеговине у России и Республики Сербской, которая входит в состав БиГ, совпадают полностью.

Перед этим, 26 октября, Додик заявил, что западные страны ошиблись в расчётах, в результате чего попытка расширения НАТО и антироссийские санкции нанесли больший ущерб странам ЕС, чем России. Политик добавил, что Запад плохо оценил ситуацию перед началом конфронтации с Россией и теперь теряет силы в том, что намеревался взять верх в этом конфликте.

28 августа глава Республики Сербской предложил властям БиГ подать заявку на членство в БРИКС на фоне проволочек со вступлением в Евросоюз. По его словам, заявку республики на вступление в БРИКС рассмотрели бы быстрее, чем заявку на вхождение в ЕС.