Сараево, 26 октября, 2023, 09:06 — ИА Регнум. Запад ошибся в расчётах, попытка расширения НАТО и санкции против РФ нанесли больший ущерб странам Евросоюза, чем России, заявил президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Известия/ Константин Кокошкин

По его словам, Запад плохо оценил ситуацию, когда начал конфронтацию с Россией, он теряет силы в том, что он думал, что может сделать.

«Сначала в попытках поставить НАТО на самых границах и по соседству с Москвой и другими важными местами РФ. Затем их плохая оценка при введении санкций нанесла больший ущерб некоторым странам Запада, которые проводят американскую политику, как Германия, у которой всё больше проблем в экономике, и почти у всего Евросоюза», — приводит «РИА Новости» его слова.

Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины добавил, что Запад не смог победить Россию своими попытками нанести ей ущерб.

«Мы здесь как малый субъект смогли повлиять на решения Боснии и Герцеговины, не позволили, чтобы были введены санкции против России или что-либо удалось из того, что они проводили. Часть бошняцких политиков, ложно представляясь, пыталась выслужиться перед Западом и на европейской сцене показать свою услужливость, но формальных решений о санкциях никогда принято не было», — уточнил Додик, добавив, что власти в Баня-Луке полны решимости продолжить свою политику.

Лидер боснийских сербов выразил уверенность в том, что отношения республики с Россией будут развиваться на ещё более высоком уровне.

Он отметил, что благодарен за внимание, которое оказывают Россия и президент РФ Владимир Путин, а также за то, что при всех приоритетах Россия никогда не упускала из вида перспективы хороших отношений.

Как передавало ИА Регнум, ранее Додик предложил Боснии и Герцеговине подать заявку на членство в БРИКС из-за проволочек со вступлением в ЕС. Он отметил, что у Евросоюза есть альтернатива. С учётом того, что из Брюсселя выдвигаются всегда новые и неясные условия для приёма в ЕС, Босния и Герцеговина должна подать заявку на членство в БРИКС, отметил он, выказав уверенность в том, что такая заявка была бы принята раньше, чем в ЕС.

В Москве 23 мая состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Республики Сербской Милорадом Додиком. Президент Республики Сербской назвал эти переговоры успешными. Он добавил, что в ходе переговоров лидеры обменялись мнениями по поводу текущей ситуации в отношениях сторон, а также о региональной и глобальной актуальной повестке.