Вашингтон, 22 февраля, 2024, 23:02 — ИА Регнум. Идея поставок Киеву ракет ATACMS (Army Tactical Missile System) увеличенной дальности по-прежнему остаётся актуальной, Соединённые Штаты по-прежнему рассматривают эту опцию. Такое заявление сделал 22 февраля представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга для журналистов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы никогда не отказывались от возможности поставок ракет ATACMS. Они по-прежнему являются неотъемлемой частью дискуссий, которые мы продолжаем вести с Украиной», — пояснил Кирби.

Ранее ИА Регнум сообщало, что администрация Белого дома рассматривает возможность поставок Украине ракет ATACMS большей дальности для нанесения ударов по удалённым районам Крыма. При этом дальнейшее финансирование помощи Киеву Вашингтоном остаётся под вопросом.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 10 февраля в ходе встречи с двухпартийной делегацией палаты представителей Конгресса США обсудил поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS дальностью применения до 300 километров. Он добавил, что решения относительно поставок данного вооружения пока нет.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 16 февраля, что в рекомендациях Евросоюза о поставках Киеву сделан упор на дальнобойное оружие, которое может «достать до сердца России». Он уточнил, что таким образом Запада надеется снова сеять смуту, панику, а также подрывать доверие народа России. При этом ещё в марте 2022 года Лавров предупредил, что любые грузы с вооружениями для Киева, которые будут прибывать на украинскую территорию, станут для России законной целью.