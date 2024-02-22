Москва, 22 февраля, 2024, 22:17 — ИА Регнум. Власти Китайской Народной Республики готовы ввести упрощённую процедуру въезда для российских дальнобойщиков, заявил президент России Владимир Путин 22 февраля во время встречи с водителями грузовых транспортных средств в кафе многофункциональной зоны трассы М-12 «Восток».

Дарья Антонова ИА Регнум

«У нас соответствующие ведомства, в том числе МИД, над этим работают… Я знаю точно, китайская сторона готова к такому решению, но нужно согласование между министерствами. Мы это сделаем, надеюсь, что сделаем», — приводит «РИА Новости» слова главы государства.

Владимир Путин также подчеркнул, что согласен с позицией китайской стороны о необходимости решать подобные вопросы на основе взаимности.

Как передавало ИА Регнум, в четверг Владимир Путин вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным прибыл в многофункциональную зону дорожного сервиса, расположенную в начале трассы М-12 «Восток». На месте президенту продемонстрировали информационные стенды и доложили о планах развития трассы М-12, в которые также входит создание скоростного транспортного маршрута «Россия» — от Санкт-Петербурга до Владивостока.

18 октября Владимир Путин в ходе выступления на третьем форуме высокого уровня «Один пояс — один путь» заявил о стремлении России и Китая к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству для достижения долгосрочного экономического прогресса. Позднее глава государства указал на уникальный характер отношений Москвы и Пекина. По его словам, между странами установилось высокое доверие.