Авдеевка, ДНР, 22 февраля, 2024, 20:23 — ИА Регнум. Первые 29 жителей освобождённой Авдеевки подали заявления на получение российских паспортов, заявила 22 февраля в своём Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Иван Шилов, ИА Регнум

«Представители миграционного подразделения МВД по Донецкой Народной Республике посетили людей, которые находятся в пунктах временного размещения, и помогли им оформить пакет документов», — написала она.

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Волк сообщила, что документы у жителей Авдеевки приняли работники мобильного паспортно-визового сервиса. Они не только будут консультировать, но также при необходимости проведут установление личности, если документы потеряны или повреждены.

«[Российский] паспорт я давно хотел получить… Разминируют Авдеевку, тогда надо ехать восстанавливать всё», — рассказал пресс-службе МВД один из жителей города.

Старший инспектор ОВМ «Харцизский» Ирина Севастьянова сообщила, что мобильный офис начать принимать документы у эвакуированных из Авдеевки. Процедуры проходят быстро и максимально просто, добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Авдеевки российскими войсками. Глава государства поздравил участвовавших в операции военнослужащих с важной победой.

Газета The Washington Post 21 февраля сообщила, что отступление украинских подразделений из Авдеевки было хаотичным, многие украинские бойцы начали оставлять позиции ещё до получения соответствующего приказа. Свидетели этого разгрома ВСУ сообщили журналистам, что такое бегство сломало многих украинских военных психически.

22 февраля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские бойцы, действующие на авдеевском направлении, продолжают продвигаться вперёд и улучшать свои позиции. Потери ВСУ в этом районе за сутки составили 145 человек.