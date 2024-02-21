Вашингтон, 22 февраля, 2024, 00:41 — ИА Регнум. Военнослужащие 110-й бригады ВСУ, которые находились в Авдеевке (ДНР), из-за усталости вышли из этого населённого пункта без предварительного согласования с командованием, 21 февраля сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на украинских бойцов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По информации журналистов, подразделения Вооружённых сил Украины покидали город хаотично, без какого-либо плана. Один из собеседников газеты уточнил, что некоторые украинские военные получили приказ занять позиции, которые оказались уничтожены или взяты российскими войсками.

Он также подчеркнул, что оставившие город военнослужащие были сильно измотаны, поскольку служат уже почти два года без ротаций. Командир одного из отрядов 53-й бригады Вооружённых сил Украины отметил, что не все украинские военные смогли выбраться из Авдеевки.

Он добавил, что бегство из города сломало психологически некоторых бойцов ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее газета The New York Times написала, что при отступлении украинских войск из Авдеевки до одной тысячи военных Вооружённых сил Украины оказались в плену или пропали без вести.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении города российской армией. Глава государства, в свою очередь, выразил благодарность Вооружённым силам России и поздравил их с важной победой.

19 февраля стало известно российские войска доставили в госпиталь из Авдеевки более 20 раненых украинских военных, брошенных ВСУ при бегстве.