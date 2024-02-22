Москва, 22 февраля, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Две мощные вспышки произошли на Солнце менее чем за 12 часов, последний раз подобное явление наблюдалось семь лет назад. Об этом 22 февраля сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Илья Наймушин/РИА Новости

«Две вспышки высшего балла X произошло сегодня, 22 февраля 2024 года, на Солнце», — привело слова представителя лаборатории «РИА Новости».

Отмечается, что максимум первой зарегистрировали в 02:17 мск, а второй взрыв произошёл между 09:00 и 10:00 мск и продолжался по состоянию на 12:00 мск.

В лаборатории уточнили, что, по предварительным расчётам, выброшенные в результате этого облака плазмы пройдут мимо Земли, однако на довольно близком расстоянии.

По словам руководителя лаборатории, профессора Сергея Богачёва, последний раз два взрыва подряд зафиксировали на Солнце в сентябре 2017 года. Учёный уточнил, что такие явления происходят крайне редко, потому что каждая такая вспышка истощает запасы энергии звезды, для восстановления которой необходимо значительное время.

«Тот факт, что звезда способна выдать два столь мощных взрыва подряд, говорит о переходе Солнца в состояние чрезвычайно высокой активности», — сказал он.

Вспышки на Солнце в зависимости от мощности рентгеновского излучения делят на пять классов: A, B, C, M и X.

Как передавало ИА Регнум, 9 февраля в Гелиогеофизической службе Института прикладной геофизики сообщили о солнечной вспышке самого высокого класса. Отмечалось, что она продолжалась в течение 38 минут и во время неё наблюдалось нарушение коротковолновой радиосвязи.

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ИКИ РАН 29 января заявили о солнечной вспышке высокого балла. По словам учёных, она продлилась с 06:54 мск до 08:15 мск и достигла максимума в 07:38 мск.

РЕН ТВ 31 января сообщило об обрушившемся на Землю шторме из радиации после мощной вспышки на Солнце. Отмечалось, что геомагнитная буря может достичь 8 баллов по 9-балльной шкале.