Москва, 29 января, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Вспышка высокого балла произошла на Солнце около 08:00 мск 29 января, сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

Global Look Press/z03/ZUMAPRESS.com

Отмечается, что произошла сильная вспышка балла М6.7. Она продлилась с 06:54 мск до 08:15 мск, достигнув максимума в 07:38 мск.

Магнитная буря, уточнили учёные, пока не прогнозируется.

Как передавало ИА Регнум, утром 4 января на Солнце произошла сильнейшая вспышка действующего солнечного цикла. Взрыв в два раза превышал по мощности предыдущие рекордные события данного цикла, вспышке был присвоен балл X5.0

Член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович ранее в беседе с ИА Регнум пояснил, что мощные вспышки на Солнце продолжатся вплоть до 2025 года, потому как сейчас светило проходит период высокой активности. По словам учёного, частота вспышек на звезде связана с периодом её высокой активности, он повторяется примерно каждые 11 лет.