Москва, 31 января, 2024, 19:58 — ИА Регнум. На Землю обрушился шторм из радиации после мощной вспышки на Солнце. Об этом сообщает РЕН ТВ.

NASA

Отмечается, что геомагнитная буря может достичь 8 баллов по 9-балльной шкале. Специалисты предупреждают метеозависимых людей о возникновении головной боли и слабости, а также о возможных проблемах с сердечно-сосудистой системой. Рекомендуется исключить деятельность, требующую концентрацию внимания.

Как передавало ИА Регнум, 29 января на Солнце произошла мощная вспышка балла М6.7. Она продлилась с 06:54 мск до 08:15 мск, достигнув максимума в 07:38 мск. При этом учёные тогда уточнили, что магнитной бури пока не прогнозируется.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3863994" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук (РАН) и научно-исследовательской лаборатории космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт заявил, что вспышка после такого мощного выброса плазмы на Солнце идёт до Земли в течение трёх суток, после чего сталкивается с магнитосферой планеты. При этом плазма может задеть Землю не полностью либо вообще пройти мимо.

Член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович ранее в беседе с ИА Регнум пояснил, что мощные вспышки на Солнце продолжатся вплоть до 2025 года, потому что сейчас светило проходит период высокой активности. По словам учёного, частота вспышек на звезде связана с периодом её высокой активности, он повторяется примерно каждые 11 лет.