Москва, 9 февраля, 2024, 17:57 — ИА Регнум. На Солнце 9 февраля произошла вспышка самого высокого класса. Об этом сообщили в Гелиогеофизической службе Института прикладной геофикизи (ИПГ).

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«9 февраля в 16:14 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3576 (S14E10) зарегистрирована вспышка Х3.3», ― говорится в сообщении.

В службе добавили, что она продлилась 38 минут и сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи.

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что балл вспышки составил X3.3.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов. Вспышка класса X является самой мощной и может спровоцировать магнитную бурю.

По словам специалистов, в настоящее время влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли установилось на третьем уровне по шкале из пяти показателей.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января на Солнце произошла мощная вспышка балла М6.7. Она продлилась с 06:54 мск до 08:15 мск, достигнув максимума в 07:38 мск. При этом магнитных бурь учёные не прогнозировали. После мощной вспышки на Землю обрушился шторм из радиации.

Сильнейшая вспышка действующего солнечного цикла произошла на Солнце 4 января. Взрыв примерно в два раза превышал по мощности предыдущие рекордные события данного цикла. Согласно предварительной классификации, вспышке присвоили балл X5.0.

В середине декабря 2023 года на Солнце произошла самая мощная за последние шесть лет вспышка. Её интенсивность классифицировали как Х2,8.

Член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович ранее в беседе с ИА Регнум пояснил, что мощные вспышки на Солнце продолжатся вплоть до 2025 года, потому что сейчас светило проходит период высокой активности. По словам учёного, частота вспышек на звезде связана с периодом её высокой активности, он повторяется примерно каждые 11 лет.