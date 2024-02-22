Москва, 22 февраля, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, несомненно, победит на предстоящих выборах, заявил 22 февраля заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

РИА Новости/Сергей Бобылев / POOL Президент РФ Владимир Путин

«Я думаю, никаких сомнений нет в том, что Владимир Владимирович победит на этих выборах и покажет высочайший результат», — заявил Медведев.

Выборы президента России состоятся 17 марта. В этом году впервые президентские выборы будут идти в течение трёх дней — 15, 16 и 17 марта.

Также в голосовании на этих выборах президента страны впервые будут участвовать новые регионы — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

Баллотироваться будут четыре кандидата: самовыдвиженец, действующий президент Путин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков («Новые люди»).

В поддержку действующего президента в ЦИК поступило более трёх миллионов подписей, что в десять раз больше, чем того требует российское законодательство.