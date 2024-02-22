Москва, 22 февраля, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил 22 февраля, что угроза применения ядерного оружия реальна и надо сделать всё, чтобы этот сценарий не состоялся.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Как это ни печально прозвучит, этот сценарий реальный», — заявил он в интервью российским журналистам.

При этом зампредседателя Совета безопасности заявил, если речь пойдет о существовании России, выбора для её руководства не останется. Как уточнил Медведев, это не нагнетание страстей, а повод задуматься.

В этой связи он напомнил, когда человечество что-то создавало из оружия, оно всегда его использовало. В качестве примера он привел ядерный удар США по Японии.

Как сообщало ИА Регнум, на Западе в последнее время развернулась шумиха вокруг якобы возможного применения ядерного оружия, в том числе в космосе. Так, агентство Bloomberg написало, что США считают, что Россия якобы может развернуть в космосе ядерное оружие в 2024 году.

Президент Владимир Путин 20 февраля напомнил, что Россия всегда была страной, которая выступала против милитаризации космоса. Глава государства напомнил, что Москва, наоборот, предлагала многократно усилить совместную работу в космосе.

В ноябре 2023 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также назвал абсолютно безумными обвинения в адрес России в готовности развязать ядерную войну. Он заявил, что считает это абсолютным безумием, голословными заявлениями и просто безответственными словами. Как уточнил Песков, Россия, будучи большой, мощной и сильной страной, крайне ответственно относится к своему потенциалу.