Минск, 5 февраля, 2024, 01:08 — ИА Регнум. Замкомандира бригады сил специальных операций (ССО) ВС Белоруссии Вадим Бобилевич заявил об усилении охраны на южном направлении на границе с Украиной.

Иван Шилов ИА Регнум Граница Белоруссии и Украины

По словам Бобилевича, спецназ направлен к одному из участков госграницы на южном направлении.

«Мы обеспечены всем необходимым вооружением и техникой. Военнослужащие профессионально подготовлены, боевой дух крепкий», — заверил в эфире телеканала СТВ замком бригады ССО.

Вадим Бобилевич также пояснил, что основными целями подразделения являются обеспечение безопасности, исключение каналов поставки оружия и боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, в восточной части Польши в связи с возможными «незапланированными военными действиями» вводится особое предупреждение для пилотов.

Оно будет действовать с 5 февраля по 5 мая. Это касается восточной части Польши вдоль границ с Россией, Белоруссией и Украиной.

На указанной территории могут происходить «незапланированные военные действия», связанные с обеспечением безопасности государства.

31 января в ряде стран НАТО, в том числе в Польше, начались крупнейшие со времён холодной войны учения военного блока. В них принимают участие около 90 тыс. военнослужащих. Манёвры планируется проводить до мая 2024 года. По легенде учений, на одну из стран военного блока нападает вымышленная страна с востока.