Авдеевка, ДНР, 22 февраля, 2024, 08:10 — ИА Регнум. Российские военнослужащие 55-й гвардейской мотострелковой бригады Центрального военного округа показали места наиболее сложных и ожесточённых боёв при освобождении Авдеевки. Соответствующие кадры в четверг, 22 февраля, показало Министерство обороны.

Кадр из видео

По словам военных, одни из самых ожесточённых боёв проходили в районе железнодорожного вокзала, где были сконцентрированы самые боеспособные и наиболее подготовленные подразделения Вооружённых сил Украины, действовавшие в городе.

«Штурмовые группы наступали с нескольких направлений. Основные силы пробивались по улице Соборной», — рассказали военнослужащие, отметив, что огневые точки противника были расположены практически в каждом доме, среди домов ВСУ укрывали военную технику.

Кроме того, практически каждый подвал был превращён в склад, где хранились различные гранатомёты, ручные гранаты и ящики патронов, в большинстве своём западного производства.

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Как передавало ИА Регнум, ранее в Министерстве обороны заявили, что доказательства, найденные российскими военными в освобождённой Авдеевке, указывают на непосредственное участие иностранных наёмников в конфликте. По данным оборонного ведомства, обнаруженные улики подтверждают присутствие в городе наёмников из США, Канады и стран Европейского союза.

Министр обороны Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки и взятии территории города под контроль российских военных. 19 февраля в Минобороны сообщили об освобождении территории Авдеевского коксохимического завода.