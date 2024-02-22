Авдеевка, ДНР, 22 февраля, 2024, 05:55 — ИА Регнум. Доказательства и улики, найденные Вооружёнными силами России в освобождённой Авдеевке в Донецкой Народной Республике, указывают на непосредственное участие иностранных наёмников из США, Канады и страны Европейского союза в конфликте на Украине. Об этом в четверг, 22 февраля, заявили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

«Военнослужащие группировки войск «Центр» отметили, что противник при бегстве со своих позиций оставил огромное количество улик, подтверждающих непосредственное участие наёмников из США, Канады и стран Евросоюза в составе националистических подразделений ВСУ», — уточнили в оборонном ведомстве.

Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте Минобороны, российские военные, принимавшие участие в освобождении Авдеевки, обнаружили на одном из занятых опорных пунктов арсенал оружия производства стран НАТО. В частности, ВСУ, покидая укреплённые позиции, оставили более двух десятков гранатомётов различных типов, более 200 мин польского производства, американские ручные гранаты, несколько тысяч изготовленных в Италии патронов, терминал глобальной спутниковой системы Starlink и несколько тяжёлых квадрокоптеров.

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля Министерство обороны России заявило, что в Авдеевке перед отступлением украинских войск находились иностранные наёмники. На одном из оборудованных опорных пунктов российские военные обнаружили принадлежавшие наёмникам из Канады и Грузии средства для подзарядки аккумуляторов, запасы импортных лекарств и продовольствия и мастерскую. По словам одного из военнослужащих группировки войск «Центр», на удерживаемых до недавнего времени позициях ВСУ находились около десяти канадцев, ещё несколько грузин.

Об освобождении Авдеевки и взятии территории города под контроль ВС РФ 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину. 19 февраля в Минобороны заявили о полном освобождении территории Авдеевского коксохимического завода, на административных здания завода военнослужащие водрузили российские флаги.