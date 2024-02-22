Вашингтон, 22 февраля, 2024, 06:12 — ИА Регнум. Детали распорядка дня 81-летнего президента США Джозефа Байдена опубликовала 21 февраля британская газета The Daily Mail со ссылкой на источники в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По данным издания, американский лидер проводит в Овальном кабинете меньше времени, чем его предшественники, ему свойственно опаздывать на пресс-конференции, а помощники политика находятся в постоянном ожидании неприятностей.

Как правило, Байден просыпается в семь утра, а будильником для него выступает кошка по кличке Уиллоу, которая запрыгивает к нему на кровать утром. День главы Белого дома начинается с занятий упражнениями для улучшения баланса, которые он выполняет под контролем физиотерапевта. Тренировки позволяют политику справляться со «все более неуклюжей походкой».

Кроме того, Байден при ходьбе использует кроссовки со специальной подошвой, чтобы избежать падений. Кроссовки президент США предпочитает любой другой обуви и надевает их даже с итальянскими костюмами, сшитыми на заказ. Ортопедическую обувь политику прописали после перелома ноги в 2020 году.

Также отмечается, что Байден спит не менее восьми часов, и это больше, чем отдыхали его предшественники. Так, Дональд Трамп спал лишь пять часов, а Бараку Обаме хватало пяти-семи часов для сна. Во время сна Байден использует аппарат для лечения ночного апноэ (нарушение дыхания во сне) СИПАП, следы от него потом в течение какого-то времени заметны на лице и шее американского лидера.

Основная часть рабочих мероприятий главы Белого дома назначается на интервал с 10:00 до 16:00, поскольку именно в эти часы он наиболее сосредоточен. При этом, вне зависимости от того, как выстроен график, Байден имеет обыкновение опаздывать.

Ранее ИА Регнум сообщало, что координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби выступил с обращением к российскому руководству, призвав «держаться подальше» от выборов американского президента.

Таким образом Кирби прокомментировал заявление российского лидера Владимира Путина, что действующий глава Белого дома Байден в качестве президента США будет выгоднее для России, чем его оппонент Трамп. По мнению Путина, Байден «более опытный и предсказуемый» политик. В свою очередь, Трамп воспринял слова главы России как комплимент.