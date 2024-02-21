Москва, 21 февраля, 2024, 22:43 — ИА Регнум. В России начинается движение к культурному суверенитету, заявил поэт Влад Маленко 21 февраля в студии ЭИСИ на Международной выставке-форуме «Россия» в разговоре с главой комитета по политтехнологиям РАСО, исполнительным директором «Минченко консалтинг» Евгенией Стуловой.

Виталий Белоусов / РИА Новости Поэт Влад Маленко

Эксперт оценил тренды, которые наблюдаются в российской культуре. Маленко назвал современную ситуацию «сборкой».

«Путь к культурному суверенитету непростой. Но мы понимаем, как меняются имена героев, что приходят новые ребята. Я размышляю над тем, как бы этот суверенитет и зерно патриотизма поместить в такую почву, чтобы оно проросло, и поместить не в лобовом виде, а завлечь людей в культурный водоворот», — подчеркнул Влад Маленко.

К большому культурному событию Маленко отнёс выставку «Россия». Эксперт заявил, что уже не раз бывал на форуме, где принимал участие в открытии стенда Белгородской области. Особый интерес у него вызывали экспозиции и посетители. Маленко образно оценил важность выставки и мероприятий, которые проводятся на этой площадке.

«Выставка «Россия» — это гордость и кураж. Это для меня та самая гоголевская «тройка», на которую мы попадаем и мчимся куда-то в будущее, чувствуя себя пассажирами огромного корабля, ковчега, в который эта тройка запряжена», — сказал он.

По мнению Маленко, важной чувственной составляющей мероприятия является всеобъемлющая любовь, которая делает человека преданным своей Родине и даже в случае критики не дает переходить за черту уважения к своей стране. Евгения Стулова подчеркнула, что многие, кто посещал выставку, узнавали города, с которыми связаны важные и яркие моменты их жизни.

Она считает, что из-за этого выставка стала своего рода мостом в прошлое. Маленко, в свою очередь, подметил, что чувство любви и заботы, которое дарит выставка, распространяется за её пределы.

Кроме того, Маленко напомнил о ежегодном открытом фестивале молодой поэзии имени Леонида Филатова «Филатов Фест», организацией которого занимается сам поэт. Эксперт уточнил, что на выставке «Россия» выступают молодые поэты.

«Здесь звучали стихи, люди приходили. И даже в самый сильный мороз собрался зал, ребята читали стихи — это было красиво. И мы еще придем. Выставку продлевают — правильно делают. Надо же «Россию» увидеть не только зимой, но и весной, летом», — отметил он.

Ещё одним примером культурного события, по мнению эксперта, стало недавнее интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

Как сообщало ИА Регнум, выставка «Россия» проводится по указу Владимира Путина с 4 ноября 2023 года. На ней представлены более 130 экспозиций и открыты 13 экскурсионных маршрутов. Кроме того, на указанной выставке можно увидеть, что Россия делала и какие задачи решала страна в последние десятилетия.

Президент РФ посетил это мероприятие уже четыре раза. 15 февраля он заявил, что выставку продлят до 8 июля 2024 года. Путин также уточнил, что с начала работы выставки более 6 млн жителей России ознакомились с представленными на ней достижениями страны.