Токио, 21 февраля, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, находясь в Японии, заявил, что контрнаступление украинской армии всё ещё продолжается, сообщил 21 февраля телеканал NHK.

Иван Шилов ИА Регнум

«Контрнаступление всё ещё продолжается, но к сожалению, оно не приносит тех результатов, которых хотелось бы нам и нашим дружественным странам», — сказал Шмыгаль в интервью телеканалу.

Он заявил о превосходстве российских военных в воздухе. Комментируя освобождение российской армией Авдеевки в ДНР, Шмыгаль заявил, что ВСУ пришлось отступать, чтобы не погибнуть.

Глава украинского правительства заявил, что страны-партнёры сильно сократили поставки боеприпасов. Это одна из причин ситуации на фронте, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, глава Минобороны России Сергей Шойгу 20 февраля заявил, что Генштаб ВС знал о подготовке контрнаступления ВСУ ещё в начале прошлого года. На встрече с президентом Владимиром Путиным он заявил, что ВСУ готовили к контрнаступлению 160 тысяч военных, а также большое количество военной техники — 800 танков и 150 летательных аппаратов.

Президент России 16 января заявил о полном провале украинского контрнаступления, начавшегося 4 июня 2023 года. За шесть месяцев украинская армия потеряла свыше 125 тыс. военных и 16 тыс. единиц вооружения.