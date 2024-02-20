Москва, 20 февраля, 2024, 19:05 — ИА Регнум. Российский Генштаб и разведка получили информацию о подготовке украинской армии к контрнаступлению ещё в начале 2023 года, заявил 20 февраля глава Министерства обороны Сергей Шойгу по итогам встречи с президентом Владимиром Путиным.

Алексей Майшев / РИА Новости

«На самом деле ситуация развивалась следующим образом: в начале прошлого года Генеральным штабом, всеми видами разведки вскрыли информацию о том, что готовится серьёзное контрнаступление», — заявил Шойгу.

Глава Минобороны сообщил, что к контрнаступлению украинская армия готовила до 160 тысяч военных, 800 танков, 150 летательных аппаратов.

Российская армия выстроила глубоко эшелонированную оборону по всей линии соприкосновения, поскольку было не ясно, откуда ВСУ нанесут главный удар.

ВСУ в результате контрнаступления планировали дойти до Азовского моря. В итоге они не дошли даже до первой линии обороны и потеряли в ходе контрнаступления более половины поставленных ей танков Leopard и 123 самолета и вертолёта, сообщил министр.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3868745" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Встреча Владимира Путина с Министром обороны С Шойгу

ВСУ начали контрнаступление 4 июня 2023 года. На Украине его широко разрекламировали, но кампания успеха не имела. Путин 16 января заявил о полном провале этой попытки украинской армии наступать.

Шойгу 1 декабря заявил, что за шесть месяцев контрнаступления ВСУ потеряли более 125 тысяч военных и 16 тысяч единиц вооружения. Российская армия полностью сорвала контрнаступление ВСУ и постоянно занимает более выгодные позиции и расширяет подконтрольные территории на всех направлениях в зоне спецоперации.