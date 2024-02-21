Берлин, 21 февраля, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Вооружённые силы России усилили военные операции на всех направлениях в зоне боевых действий. Такое мнение 20 февраля высказал корреспондент Гуидо Шмидтке в эфире немецкого канала Welt.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Если мы посмотрим на общее положение дел на Украине, мы должны, к сожалению, признать, что ситуация для Украины по всей линии фронта очень опасная. <…> На украинские войска оказывают давление по всей линии соприкосновения», — сказал он.

По словам журналиста, украинская армия на фоне дефицита боеприпасов и живой силы вынуждена всё глубже уходить в оборону.

При этом превосходство российских военных в воздухе крайне осложнило удержание позиций для ВСУ, добавил Шмидтке.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон отметил, что украинская армия после бегства из Авдеевки находится в растерянности и не может понять, откуда российские военные нанесут ей новый удар. По его словам, ситуация для ВСУ ухудшается ежедневно.

Корреспондент Ричард Энгл американского телеканала NBC News 21 февраля заявил, что после сдачи Авдеевки Киев может начать быстро терять новые территории. Он отметил, что пока неясно, смогут ли ВСУ перестать отступать на этом направлении.

Глава парламента ДНР Артём Жога 20 февраля заявил о полной зачистке Авдеевки от остатков подразделений украинских войск.