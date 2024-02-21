Вашингтон, 21 февраля, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Украинские войска после бегства из Авдеевки пребывают в растерянности и не могут предсказать, откуда Вооружённые силы России нанесут им следующий удар. Такое мнение 20 февраля высказал экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

Телеграм-канал Народной милиции ДНР/ТАСС Авдеевка

По словам эксперта, сейчас армия России продолжает идти в наступление на всей тысячекилометровой линии боевого соприкосновения.

«Честно говоря, Украина даже не знает, откуда будет нанесён следующий удар», — сказал он.

Ситуация для украинских войск продолжает становиться хуже с каждым днём на фоне нехватки боеприпасов и подготовленных бойцов, уточнил Джонсон.

Он отметил, что из-за этого, даже в случае выделения Вашингтоном Киеву нового пакета помощи в размере 61 млрд долларов, это никак не повлияет на положение дел в зоне боевых действий.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля корреспондент американского телеканала NBC News Ричард Энгл заявил, что после бегства ВСУ из Авдеевки Киев может начать быстро терять новые территории. По его словам, украинские войска на этом направлении отступают и пока непонятно, смогут ли они остановить этот процесс.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 21 февраля признал, что для украинской армии сложилась очень тяжёлая ситуация на фронте в том числе и из-за освобождения ВС России Авдеевки. На этом фоне он призвал страны — члены альянса увеличить поддержку Киева.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 19 февраля назвал освобождение Авдеевки ещё одним шагом к победе России. По его мнению, после этого российские военные начнут продвигаться в направлении Киева ещё большими шагами.