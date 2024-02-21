Вашингтон, 21 февраля, 2024, 14:45 — ИА Регнум. После сдачи украинскими войсками Авдеевки Киев может начать быстро терять новые территории. Такое мнение высказал 20 февраля корреспондент Ричард Энгл в репортаже для американского телеканала NBC News.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Как только вы начинаете терять территорию и как только вам приходится отступать, вы можете потерять её довольно быстро», — сказал он.

По словам Энгла, в районе Авдеевки сложилась ситуация, когда украинская армия отступает и возникает вопрос о том, сможет ли она остановить отступление.

Журналист отметил, что из разговоров с украинскими бойцами ему стало известно о критическом дефиците артиллерийских боеприпасов, не позволяющем ВСУ идти в контратаки.

«Я только что разговаривал с солдатами <…>, несколько минут назад. Они сказали мне, что нехватка боеприпасов сейчас настолько серьёзная, что они уже считают патроны», — уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 21 февраля подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что командование ВСУ утратило контроль над армией после сдачи Авдеевки. По его словам, у украинской армии были силы на окраине города и они могли обороняться, однако вопреки приказу эти подразделения отступили, вызвав бегство остальных бойцов ВСУ.

Позднее в этот же день отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что к бегству украинских войск из Авдеевки привёл провал разведки. Он отметил, что последняя проглядела продвижение армии России, которая рассекла находящиеся в городе украинские подразделения, и они потеряли контроль над городом.

Глава парламента ДНР Артём Жога 20 февраля заявил о полной зачистке Авдеевки от остатков украинских подразделений. Он отметил, что ему сообщили об этом военнослужащие батальона «Спарта».