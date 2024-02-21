Бельгия, 21 февраля, 2024, 08:57 — ИА Регнум. В настоящее время на линии боевого соприкосновения наблюдается очень сложная для украинской армии ситуация. Об этом 21 февраля заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире канадского телеканала CTV.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Уничтоженная военная техника ВСУ в Авдеевке

По словам Столтенберга, одной из причин такого положения ВСУ стало то, что страны — участницы альянса не передали Киеву необходимое количество боеприпасов.

«На линии фронта [для ВСУ складывается] очень сложная ситуация. Мы также видели некоторые достижения русских, в том числе … [освобождение] Авдеевки. Это серьёзно», — сказал он.

В связи с этим генсек НАТО в очередной раз призвал государства — члены альянса нарастить поддержку Киева.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский назвал критической обстановку для ВСУ в районе Харькова. Он также пожаловался на дефицит артиллерии, систем ПВО и оружия большой дальности.

Американской издание The New York Times 21 февраля написало, что от 850 до 1000 бойцов ВСУ попали в плен или пропали без вести при бегстве украинской армии из Авдеевки. По словам журналистов издания, в Вашингтоне якобы не считают потерю города серьёзным стратегическим поражением.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 20 февраля рассказал президенту России Владимиру Путину детали операции по освобождению Авдеевки. По его словам, она прошла при минимальных потерях и войдёт в учебники истории.