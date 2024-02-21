Вашингтон, 21 февраля, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Командование украинских войск потеряло контроль над своими подчинёнными после сдачи Авдеевки. Такое мнение 20 февраля высказал отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис в эфире канала News Nation.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

По словам эксперта, у ВСУ были силы на окраине города, где они могли продолжать обороняться, что этим подразделениям и приказали, однако они отступили, что, по мнению американского военного, вызвало бегство остальных украинских военных.

«Получается, что украинское военное командование потеряло контроль над своими войсками», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 21 февраля украинский генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что провал разведки привёл к бегству Вооружённых сил Украины из Авдеевки. По его мнению, город можно было долго оборонять, однако армия России зашла в тыл ВСУ, подорвав надёжность и стабильность их защиты.

Ранее в этот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для украинских войск на фронте сложилась крайне тяжёлая ситуация в том числе и после сдачи Авдеевки. По его словам, одной из причин этого стало недостаточное количество западных боеприпасов у Киева.

Глава российского Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что Вооружённые силы России сумели освободить Авдеевку в достаточно короткие сроки. По словам военного, этому предшествовал долгий подготовительный период.