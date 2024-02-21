Киев, 21 февраля, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Провал украинской разведки обернулся бегством Вооружённых сил Украины из Авдеевки. Такое мнение 21 февраля высказал генерал украинской армии в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».

РИА Новости

«Можно было бы достаточно долго оборонять Авдеевку, но из-за манёвра российских военных, с помощью которого они вышли в наш тыл, надёжность и стабильность нашей защиты была подорвана», — заявил он.

Кривонос также указал на провал украинской разведки, не сумевшей обнаружить продвижение Вооружённых сил России в Авдеевку, которые после этого рассекли находящиеся в городе украинские подразделения, что и стало причиной потери контроля над населённым пунктом.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля Кривонос заявил, что украинские бойцы попали в плен во время бегства из Авдеевки из-за плохой эвакуации. Отставной генерал назвал эту проблему системной для ВСУ.

Научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун 19 февраля заявил, что ВСУ после сдачи Авдеевки вряд ли решатся снова начинать контрнаступление. По словам эксперта, после бегства из города украинские войска попали в патовую ситуацию.

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Валерий Герасимов 21 февраля заявил, что армия России освободила Авдеевку в достаточно короткие сроки. Военный отметил, что этому предшествовал длительный период подготовки наступления.