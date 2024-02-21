Берлин, 21 февраля, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Вооружённые силы России продвигаются вперёд за счёт эффективного применения планирующих авиабомб. Такое мнение 21 февраля высказал заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер в программе Maishberger на канале Das Erste.

Евгений Биятов/РИА Новости

По словам репортёра, освобождение Вооружёнными силами России Авдеевки позволяет им контролировать новые территории.

«Почему это происходит? Россия может использовать там больше планирующих авиабомб, у неё больше беспилотников, больше людей», — сказал он.

Журналист также признал, что украинские войска терпят поражение и в их рядах наблюдается разочарование.

Ронцхаймер отметил, что, по его мнению, ВСУ ещё не были в таком тяжёлом положении с момента начала СВО, в котором они оказались сейчас.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 21 февраля начальник Главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) признал тяжёлое положение украинских войск на линии боевого соприкосновения. Он также назвал сдачу Авдеевки самым явным признаком изменения динамики в зоне военных действий.

Ранее в этот же день генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг также признал, что ВСУ оказались в очень сложной ситуации на фронте. Он назвал серьёзным достижением армии России сдачу украинской стороной Авдеевки.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Авдеевки и взятии территории города под контроль Вооружёнными силами России. Он уточнил, что ВСУ продолжают беспорядочное отступление, бросая военную технику и вооружение.