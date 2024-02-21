* внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

Киев, 21 февраля, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) признал тяжёлое положение украинской армии на фронте. Об этом он заявил в интервью изданию The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам главы ГУР, Вооружённые силы Украины находятся в трудной ситуации, поскольку уступают по численности войск и оснащению российской армии.

При этом потерю Авдеевки Буданов назвал самым явным признаком изменения динамики на фронте.

Как сообщало ИА Регнум, подобные заявления Буданов сделал и в интервью французской газете Liberation. Он назвал плохой ситуацию на фронте для ВСУ. Проблему он объяснил высокой интенсивностью и продолжительностью боевых действий. Глава Гур также добавил, что объёмы помощи, которые Украине предоставляют западные партнёры, недостаточны для покрытия потребностей ВСУ, равно как и промышленности.

Советник главы офиса лидера киевского режима Михаил Подоляк 20 февраля заявил, что ситуация в зоне проведения специальной военной операции остаётся сложной, интенсивность боевых действий по-прежнему высокая. Он предупредил, что если Запад не даст Украине достаточно оружия и финансовой помощи, то зона боевых действий расширится.

Сложность ситуации для украинской армии на линии боевого соприкосновения признал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, одной из причин такого положения ВСУ стало то, что страны — участницы альянса не передали Киеву необходимое количество боеприпасов.

Генерал ВСУ Сергей Кривонос возмутился тем, что украинская разведка пропустила активное продвижение России на фронте. Он рассказал о разговоре с солдатами ВСУ на передовой, по словам которых, интенсивность летних боёв на Запорожье — просто детская прогулка в сравнении с тем, что происходит с украинской армией в последние недели.