Пекин, 21 февраля, 2024, 12:20 — ИА Регнум. После потери Авдеевки украинская армия едва ли решится на новое контрнаступление. Об этом 19 февраля написало издание China News со ссылкой на научного сотрудника Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжана Хуна.

Иван Шилов ИА Регнум

«Вероятность того, что Украина снова решится на контрнаступление, на самом деле становится всё меньше и меньше», — заявил он.

По мнению эксперта, ВСУ после сдачи Авдеевки оказались в патовой ситуации в военном отношении, а Вооружённые силы России могут продолжать зачистку территории Донбасса от ещё оставшихся на его территории украинских подразделений.

Чжан Хун также не исключил возможности того, что российские военные будут наносить более мощные удары по военным объектам на контролируемой Киевом территории, чтобы продолжать разрушать и истощать украинский ВПК и боевой потенциал.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 21 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что для ВСУ сложилась крайне тяжёлая ситуация на фронте. Он также назвал серьёзным ряд достижений армии России, включая освобождение Авдеевки.

Ранее в этот же день американское издание The New York Times сообщило, что до тысячи бойцов украинской армии попали в плен или пропали без вести при бегстве из Авдеевки. По словам источников издания, потеря города может ещё больше уронить и так ослабевший после провального контрнаступления и смещения главкома моральный дух ВСУ.

Министр обороны Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Авдеевки и взятии территории города под контроль армией России. Глава оборонного ведомства уточнил, что противник продолжает беспорядочно отступать, бросая вооружение и технику.

Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов 21 февраля заявил, что российские войска освободили Авдеевку в достаточно короткие сроки. По его словам, этому предшествовал длительный период подготовки наступления.