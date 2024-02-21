Москва, 21 февраля, 2024, 09:12 — ИА Регнум. Российские военные освободили Авдеевку в достаточно короткие сроки. Об этом 21 февраля сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Видеоролик опубликовало Министерство обороны.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«На сегодняшний день главная задача, которая ставилась, она выполнена, Авдеевка освобождена. Надо сказать, что она освобождена в достаточно короткие сроки», ― сказал Герасимов.

Он подчеркнул, что этому предшествовал длительный период подготовки.

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Как сообщало ИА Регнум, Минобороны России 17 февраля сообщило о полном освобождении Авдеевки в ДНР. Украинские военные бежали, бросив при этом вооружение и технику. Министр обороны Сергей Шойгу встретился в Кремле с главой государства Владимиром Путиным. Он доложил, что освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и, следовательно, значительно обезопасить город от ударов киевского режима. Российский лидер поблагодарил военных и поздравил их с важной победой.

20 февраля стало известно о полной зачистке Авдеевки от ВСУ. Ожидается, что после разминирования города можно будет приступать к его восстановлению.

Шойгу 20 февраля на встрече с Путиным сообщил, что подготовка к операции по освобождению Авдеевки началась ещё осенью 2023 года. Генштабу удалось провести её при минимальных потерях. Он добавил, что операция по освобождению Авдеевки войдёт в учебники истории.

По словам генерала армии, российские военные после взятия Авдеевки продолжат наступательные действия на запад, уже освобождены 72 км.

Российский лидер заявил, что все участники спецоперации по освобождению Авдеевки заслуживают самых высоких наград.

По данным издания The New York Times, при отступлении украинских войск из Авдеевки попали в плен или пропали без вести до тысячи военнослужащих Вооружённых сил Украины. Источник издания заявил, что отступление ВСУ из города было плохо спланировано и началось слишком поздно. При этом, по словам некоторых американских чиновников, США не считают эту потерю серьёзным стратегическим поражением.