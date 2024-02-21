Москва, 21 февраля, 2024, 09:14 — ИА Регнум. Экипажи танков Т-72Б3М группировки Вооружённых сил России «Запад» уничтожили взводные опорные пункты и личный состав украинской армии на купянском направлении. Об этом 21 февраля сообщили в Министерстве обороны.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Выдвигаемся на один из рубежей развертывания бронегруппы в зоне ответственности нашего батальона для плановой работы по запланированной цели с закрытой огневой позиции. Стрелять будем осколочно-фугасными снарядами. Цель — взводный опорный пункт противника», — рассказал командир танковой роты.

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По его словам, каждый день бывает разное количество целей и во время огневой работы танкам обеспечивает дополнительную безопасность группа прикрытия мотострелков, следящая за воздушным пространством и готовая встретить группы ВСУ в случае их нахождения в этом районе.

В военном ведомстве уточнили, что экипажи танков на купянском направлении каждый день помогают передовым подразделениям держать оборону, уничтожая контратакующие группы украинской армии и её укрепления и опорные пункты.

«Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск «Запад» в ходе боевой работы уничтожили взводные опорные пункты и живую силу ВСУ на купянском направлении в зоне проведения СВО», — добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что армия России отбила шесть попыток атак ВСУ на купянском направлении. Он уточнил, что за сутки украинские войска потеряли здесь до 30 бойцов, немецкий танк «Леопард», а также два бронетранспортёра и четыре автомобиля.

Ранее в этот же день в Минобороны сообщили, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России уничтожил пункт управления противника на купянском направлении. Российские лётчики нанесли удар фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.