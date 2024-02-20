Москва, 20 февраля, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Украинская армия потеряла за сутки на южнодонецком направлении станцию РЭБ, противотанковую пушку и до 190 бойцов. Об этом 20 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам военного, группировка российских войск «Восток» нанесла удары по позициям украинской теробороны у Луговского в Запорожской области, а также отразила контратаку штурмовой группы одной из бригад ВСУ у Шевченко в Запорожской области.

«Потери противника составили до 190 военнослужащих, танк и четыре автомобиля», — сказал он.

Конашенков уточнил, что в ходе контрбатарейной борьбы армия России на этом направлении нанесла удары по американской артиллерийской системе М777, британской гаубице FH-70, противотанковой пушке МТ-12 «Рапира» и станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля Конашенков рассказал, что украинские войска за сутки потеряли на южнодонецком направлении 150 бойцов. ВСУ также за это время лишились трёх автомобилей, САУ «Акация», гаубицы Д-20, а также двух станций РЭБ «Буковель-AD».

Официальный представитель Минобороны 18 февраля заявил, что украинская армия в течение суток лишилась на южнодонецком направлении свыше 190 военнослужащих. Также российские военные уничтожили два танка, две боевые бронированные машины и три автомобиля, добавил Конашенков.