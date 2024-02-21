Авдеевка, ДНР, 21 февраля, 2024, 08:01 — ИА Регнум. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Центр» в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Министерстве обороны в среду, 21 февраля.

Минобороны России. Кадр из видео Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов во время посещения командного пункта группировки войск «Центр» в зоне СВО

«Начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ, первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Центр» в зоне проведения СВО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на командном пункте Герасимов вручил российским военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Авдеевки, госнаграды, в том числе ордена Мужества и медали «За отвагу».

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Кроме того, начальник Генштаба ВС РФ подвёл промежуточные итоги выполнения задач группировкой войск «Центр» и заслушал доклад командующего Андрея Мордвичева.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля глава Министерства обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Авдеевки и взятии территории города под контроль российских военных. Шойгу подчеркнул, что сбежать из Авдеевки удалось только отдельным и разрозненным формированиям ВСУ, при отступлении украинские военные оставили множество оружия и военной техники. 19 февраля российское оборонное ведомство сообщило о полном освобождении Авдеевского коксохимического завода.