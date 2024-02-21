Москва, 21 февраля, 2024, 05:23 — ИА Регнум. Россия на встрече глав внешнеполитических ведомств стран G20 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) отметит неприемлемость финансирования конфликта на Украине. Об этом в среду, 21 февраля, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«Российская сторона намерена особо отметить неприемлемость бесконтрольного направления международных средств, предназначенных для содействия развитию, на финансирование конфликта вокруг Украины», — говорится в распространённом внешнеполитическим ведомством сообщении.

Кроме того, отмечается, что в ходе предстоящей встречи российская делегация намерена привлечь внимание к недопустимости политизации «Группы двадцати», изначально призванной концентрироваться на социально-экономических вызовах.

Как передавало ИА Регнум, в распространённом заявлении МИД России также утверждается, что включение по желанию Запада непрофильных проблем в повестку Совета министров иностранных дел G20 множит разногласия между участниками собрания, подобные действия мешают СМИД добиваться востребованных решений в рамках его компетенции.

Встреча глав МИД G20 состоится 21–22 февраля, местом проведения станет гавань Глория, расположенная в одном из самых безопасных районов Рио-де-Жанейро. За переговорным столом соседями министра иностранных дел России Сергея Лаврова, предварительно, окажутся представители Мексики и Саудовской Аравии.