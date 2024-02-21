Москва, 21 февраля, 2024, 04:55 — ИА Регнум. Включение по желанию Запада непрофильных проблем в повестку Совета министров иностранных дел (СМИД) «Группы двадцати» (G20) множит разногласия между участниками собрания, говорится в заявлении МИД России на сайте этого ведомства.

G20.org G20

В МИД РФ также назвали такую ситуацию деструктивной. В заявлении ведомства уточняется, подобные действия мешают СМИД добиваться востребованных решений в рамках его компетенции.

Дипломаты подчеркнули, что Россия неоднократно заявляла о том, что военная помощь Запада не несёт Украине пользы и только затягивает конфликт, а техника с оружием становится законной целью для Вооружённых сил России.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно о том, что в бразильском Рио-де-Жанейро начались последние приготовления перед встречей СМИД G20. Мероприятие проведут в гавани Глория. Во встрече примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Его соседями за столом станут главы МИД Саудовской Аравии и Мексики, а напротив будут сидеть руководители внешнеполитических ведомств США и Британии.