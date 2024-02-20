Берлин, 20 февраля, 2024, 23:38 — ИА Регнум. Восемнадцатилетний украинский баскетболист Артем Козаченко умер в больнице после нападения, которое произошло 10 февраля, сообщило интернет-издание «Страна. ua» со ссылкой на немецкий баскетбольный клуб ART Giants.

(сс) Taken

Козаченко играл за молодежную команду ART Giants (U-19) из города Дюссельдорфа.

10 февраля он и его одноклубник, 17-летний украинский баскетболист Владимир Ермаков, зашли в автобус в городе Оберхаузене. В салоне у спортсменов произошёл конфликт с местными школьниками.

После того, как Козаченко и Ермаков вышли на остановке, подростки напали на них с ножами. Баскетболисты получили серьёзные колото-резаные раны. Обоих доставили в больницу.

12 февраля стало известно о том, что Ермаков скончался, а Козаченко оставался в реанимации. По одной из версий, нападение на баскетболистов совершили мигранты. Согласно другому предположению, конфликт начался из-за выкрикивания украинских лозунгов.

Газета Bild со ссылкой на свой источник написала о том, что Владимира Ермакова зарезал 15-летний школьник немецко-турецкого происхождения из Гельзенкирхена. Подросток уже привлекался полицией из-за ряда нападений и грабежей. Школьника арестовали.

Вместе с ним, по данным журналистов, в нападении на баскетболистов участвовал 14-летний подросток немецко-греческого происхождения из города Херне, который также известен полиции. Его задержали и передали опекунам.