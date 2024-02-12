Дюссельдорф, Германия, 12 февраля, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Неизвестные напали на юных украинских баскетболистов в немецком городе Дюссельдорфе. Один из спортсменов погиб, второй находится в больнице, сообщает издание «Зеркало недели» со ссылкой на Федерацию баскетбола Киева.

Friso Gentsch/Global Look Press

На 17-летнего Владимира Ермакова и его друга Артёма Козаченко напали на улице. Злоумышленники были вооружены ножами. Издание отмечает, что поводом для нападения стала национальность спортсменов.

«К сожалению, врачи не смогли спасти Ермакова, Козаченко остаётся в реанимации», — говорится в сообщении.

Немецкие полицейские расследуют преступление.

Ермаков и Козаченко выступали за молодёжную команду ART Giants (U-19) из Дюссельдорфа. В 2022 году погибший баскетболист участвовал в чемпионате Европы в составе украинской юношеской сборной.

Как сообщало ИА Регнум, ранее украинские беженцы жаловались на агрессивное отношение к ним жителей ФРГ.