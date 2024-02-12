Оберхаузен, Германия, 12 февраля, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Баскетболиста из Украины Владимира Ермакова в Германии зарезал 15-летний школьник немецко-турецкого происхождения. Это произошло после конфликта в автобусе, сообщает Bild со ссылкой на источник.

Пресс-служба Федерации баскетбола Украины Владимир Ермаков

Издание уточняет, что инцидент произошел не в Дюссельдорфе, как сообщалось изначально, а в соседнем городе Оберхаузене.

Как говорится в материале, около восьми часов вечера 17-летний Владимир Ермаков возвращался домой с товарищем по команде 18-летним Артёмом Козаченко, и в автобусе у них завязалась ссора с местными школьниками. Когда спортсмены вышли на остановке у ж/д вокзала, подростки напали на них с ножами, сообщает издание. Всё происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения, следует из текста.

От полученных ножевых ранений Ермаков скончался в больнице, а Козаченко был тяжело ранен, добавляет СМИ. Подозреваемые задержаны, передаёт издание. Главный из них — 15-летний школьник немецко-турецкого происхождения из Гельзенкирхена, уже известный полиции по нескольким нападениям и грабежам, говорится в материале. Второй — 14-летний подросток немецко-греческого происхождения из города Херне, также известен правоохранителям. Первого арестовали, второго передали опекунам.

Как передавало ИА Регнум, украинские баскетболисты Владимир Ермаков и Артём Козаченко выступали за молодёжную команду ART Giants (U-19) из Дюссельдорфа. В 2022 году погибший спортсмен участвовал в чемпионате Европы в составе украинской юношеской сборной.

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