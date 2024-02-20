Киев, 20 февраля, 2024, 23:06 — ИА Регнум. Минобороны Украины попросило у партнёров направить Киеву полтора миллиарда долларов в качестве инвестиций в разработку и производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила 20 февраля заместитель главы украинского оборонного ведомства Екатерина Черногоренко.

Global Look Press

«Мы ищем возможности привлечь 1,5 миллиарда долларов в производство БПЛА на Украине. Призываем партнеров инвестировать в эффективные исследования и разработку дронов», — цитирует Черногоренко украинское военное ведомство в своем Telegram-канале.

Как пояснила Черногоренко, производство на Украине даёт возможность быстрее, чем где-либо ещё, обкатать новые технологии в сфере боевого применения беспилотников.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Великобритания и её союзники разрабатывают новые беспилотники с технологией искусственного интеллекта, чтобы компенсировать Украине острую нехватку артиллерии. Поставить этот вид БПЛА Киеву планируется в ближайшие месяцы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 15 февраля заявил, что группа стран НАТО приняла решение поставить Украине миллион беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, Столтенберг указал, что страны НАТО намерены открыть аналитический и тренировочный центр для ВСУ на территории Польши.

В свою очередь, обозреватели журнала Foreign Affairs в своей публикации в начале 2024 года отмечали, что ВСУ проигрывают из-за новой российской тактики ведения боя беспилотниками и из-за отставания в технологиях производства дронов и систем РЭБ. Авторы констатировали, что Киев уже утратил преимущества в противостоянии беспилотников.