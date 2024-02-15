Брюссель, 15 февраля, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Группа стран НАТО приняла решение поставить Украине миллион беспилотных летательных аппаратов, заявил 15 февраля генсек военного блока Йенс Столтенберг.

«Группа союзников собралась вместе с целью поставить миллион беспилотников Украине», — сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Также он заявил, что страны НАТО намерены открыть аналитический и тренировочный центр для ВСУ на территории Польши.

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