Брюссель, 15 февраля, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Страны НАТО договорились о создании в Польше тренировочного центра для ВСУ, заявил 15 февраля генсек военного блока Йенс Столтенберг.

Global Look Press/Sgt. Cesar Salazar Jr./Keystone Press Agency

«Мы сегодня решили создать совместный аналитический и тренировочный центр НАТО — Украина в Польше», — сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Также он заявил, что группа стран НАТО намерена поставить вооружённым силам Украины миллион беспилотных летательных аппаратов.

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