Вашингтон, 17 февраля, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Великобритания и её союзники разрабатывают новые беспилотники с технологией искусственного интеллекта, чтобы компенсировать Украине острую нехватку артиллерии, пишет 17 января агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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Как говорится в материале, такой вид беспилотников планируется поставить Киеву в ближайшие месяцы, поскольку ситуация с острой нехваткой артиллерии на Украине может стать критичной в течение следующих трёх месяцев.

Уточняется, что искусственный интеллект, которым будут оснащены разрабатываемые БПЛА, позволит беспилотникам взаимодействовать друг с другом и направляться к объекту автоматически, без необходимости управления каждым из них оператором. Планируется, что они будут размещены на флоте, сообщил один из источников агентства.

Как передавало ИА Регнум, 15 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что группа стран НАТО приняла решение поставить Украине миллион беспилотных летательных аппаратов. Также он заявил, что страны НАТО намерены открыть аналитический и тренировочный центр для ВСУ на территории Польши.

В январе 2024 года обозреватели журнала Foreign Affairs в своей публикации отметили, что ВСУ проигрывают из-за новой российской тактики ведения боя беспилотниками, а также из-за отставания в технологиях производства дронов и систем РЭБ. Киев уже утратил преимущества в противостоянии беспилотников, отметили авторы.

В 2023 году страны ЕС обещали передать ВСУ миллион снарядов. Впоследствии сроки поставки были сдвинуты на весну 2024 года. Руководители Еврокомиссии отмечали, что производить снаряды быстрее ВПК стран Евросоюза не может.