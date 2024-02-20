Москва, 20 февраля, 2024, 21:18 — ИА Регнум. В ходе капремонта школ нужно создавать современную образовательную среду для юных россиян, заявил 20 февраля президент России Владимир Путин на совещании по капитальному ремонту школ.

Михаил Климентьев/ТАСС

Президент отметил, что в работе по капитальному ремонту школ главное не просто количество отремонтированных квадратных метров. Главное — создать принципиально новые условия, в которых детям было бы удобно и интересно учиться.

«Поэтому в ходе капитального ремонта нужно не только обновить инженерные системы, фасады зданий, покрасить стены и пол, хотя и это важно, — это, что называется, базовые вещи. Но повторю: задачи, которые мы решаем в рамках данной программы, гораздо шире. Речь о том, чтобы создать именно современное школьное пространство для юных граждан нашей страны, во всех регионах, в городах и на селе», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что в школах нужно создать современную образовательную среду, которая помогает и мотивирует учащихся идти вперёд, стремиться к новым знаниям.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля Путин при посещении средней общеобразовательной школы № 32 в Нижнем Тагиле в Свердловской области заявил, что в учебные учреждения нужно трудоустраивать больше мужчин в качестве педагогов, школам нужно «больше крутых мужиков».

Президент 2 февраля в Туле на встрече с участниками проекта «Всё для Победы!» поддержал идею добавить в школьную программу уроки цифровой гигиены. Он назвал это направление важным и пообещал обсудить вопрос с министром просвещения Сергеем Кравцовым.