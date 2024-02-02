Тула, 2 февраля, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею внедрения в школьную программу уроков цифровой гигиены. Российский лидер пообещал обсудить этот вопрос с министром просвещения Сергеем Кравцовым.

РИА Новости / Кристина Кормилицына

Во время встречи с участниками проекта «Всё для Победы!» в Туле президенту предложили ввести в российских школах уроки цифровой гигиены на базе занятий по информатике.

«Я с министром Сергеем Сергеевичем Кравцовым переговорю обязательно, обещаю. Предложение хорошее, безусловно, обязательно займёмся этим. У нас цифрой в школах уже так или иначе занимаются, ну, на разном уровне и по-разному, но тем не менее это очень важное направление», — ответил Путин на соответствующее предложение.

Как передавало ИА Регнум, 1 сентября Путин, выступая на открытом уроке «Разговоры о важном», заявил, что искусственный интеллект не сможет сегодня заменить учителей в школах, пока он может быть только инструментом в помощь педагогу.

Глава государства отметил, что Россия «идёт и будет идти дальше» по пути внедрения новых технологий.

До этого 29 ноября на встрече с участниками III Конгресса молодых учёных глава государства отметил, что российская система образования позволяет внести в образовательные школьные программы изучение искусственного интеллекта.

Также Путин подчеркнул, что выступает за внедрение искусственного интеллекта в различные сферы производства и российской экономики в целом.