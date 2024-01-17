Москва, 17 января, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля представить предложения по социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов для обучения в образовательных организациях. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Сергей Фадеичев/ТАСС

Отмечается, что в срок до 1 июля 2024 года правительство совместно с администрацией президента России, Советом при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка с учётом ранее данного поручения должно представить предложения по социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов для обучения в образовательных организациях.

Как передавало ИА Регнум, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова на комиссии уполномоченных по правам ребенка государств — участников СНГ подняла вопрос о необходимости интеграции в русскоязычное пространство семей мигрантов и особенно детей, переезжающих в РФ. Львова-Белова сообщила, что в первом квартале 2023 года, по данным ФСБ, в Россию въехало 1,3 млн человек, что в 1,6 раза больше, чем в первом квартале 2022 года. По информации экспертов, порядка 20% детей мигрантов, пришедших в российские школы, не умеют говорить на русском или очень плохо владеют им, что сильно мешает их адаптации.

Омбудсмен заявила, что изучение русского языка должно стать обязательным и тестирование на его знание нужно проводить в детских садах и школах. Она также призывает знакомить детей с российскими ценностями и традициями, причём ещё на стадии переезда в Россию.

Российский лидер ранее заявил, что права мигрантов в России должны обеспечиваться, но во главу угла должны ставиться интересы граждан РФ. Приезжающие в Россию мигранты должны знать русский язык, традиции России и уважать законы страны, подчеркнул глава государства. Необходимо соблюдать этнокультурный баланс, что предполагает знание мигрантами русского языка и уважение с их стороны к законам РФ, отметил президент.