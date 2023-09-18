Донецк, 18 сентября, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению бойца Вооружённых сил Украины (ВСУ) за убийство мирных жителей Мариуполя. Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM

На скамье подсудимых оказался 27-летний водитель зенитно-ракетного взвода 56-й отдельной мотопехотной бригады 37-го отдельного мотопехотного батальона «Запорожье» ВСУ Владислав Кулык.

В суде установили, что Кулык с 24 февраля по 12 апреля 2022 года на боевой позиции на территории Мариупольского металлургического комбината обнаружил восьмерых невооруженных граждан, о чём сообщил командиру. Исполняя приказ командования, военный убил семерых мужчин и женщину.

Отбывать наказание военный будет в исправительной колонии особого режима.

Как сообщало ИА Регнум, только с начала сентября Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес как минимум пять обвинительных приговоров бойцам Вооружённых сил Украины. Так, 11 сентября к пожизненному заключению приговорили 42-летнего звукометриста-радиотелефониста 36-й бригады морской пехоты ВСУ Игоря Тарана. В марте 2022 года на территории частного акционерного общества «Азовобщемаш» в Мариуполе он расстрелял из автомата четверых гражданских мужчин, в результате двое из них скончались на месте, ещё двум удалось скрыться от обстрела.

Седьмого сентября украинского военного приговорили в ДНР к 26 годам колонии строгого режима за расстрел автомобилей с мирными жителями Мариуполя.

Несколькими днями ранее суд признал морпеха украинской армии Валентина Василенко виновным в убийстве 14 мирных жителей и приговорил его к пожизненному заключению.