Донецк, 11 сентября, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному заключению 42-летнего звукометриста-радиотелефониста 36-й бригады морской пехоты ВСУ Игоря Тарана за убийства жителей Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

В суде было установлено, что с 11 по 16 марта 2022 года подсудимый, находясь на боевой позиции на территории частного акционерного общества «Азовобщемаш» в Мариуполе, заметил, что по улице идут четверо гражданских мужчин, об этом он доложил командиру роты Александру Свинарчуку.

В материалах дела указано, что, исполняя преступный приказ командира, фигурант из автомата расстрелял мужчин, в результате двое мужчин скончались на месте, ещё двум удалось скрыться от обстрела.

Отмечается, что 22 марта 2022 года подсудимый, находясь на этой же боевой позиции, обнаружил группу мирных жителей, которая состояла из шести мужчин и одной женщины, которые двигались в сторону здания бывшей АЗС.

«Исполняя преступный приказ командира, Таран произвёл в потерпевших прицельные выстрелы из автомата, от которых двое мужчин скончались на месте, остальным гражданам удалось скрыться от обстрела», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил Тарана к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Уточняется, что в отношении Свинарчука уголовное дело находится на рассмотрении в Верховном суде Донецкой Народной Республики.

Как передавало ИА Регнум, украинского военного приговорили в ДНР к 26 годам колонии строгого режима за расстрел автомобилей с мирными жителями Мариуполя. Решение вынес Верховный суд ДНР. Виновным суд признал 22-летнего Константина Сычака — водителя-санитара медпункта батальона оперативного назначения нацгвардии Украины. Он в период с 15 по 30 марта прошлого года находился в Мариуполе и по приказу старшего боевой позиции вместе с военным Виталием Лысюрой расстрелял из пулемёта четыре легковых автомобиля с белыми лентами на зеркалах (машины гражданского автотранспорта). В результате трое мирных жителей погибли на месте, одному удалось спастись.

16 августа Верховный суд ДНР приговорил украинского военного Виталия Миненко к 21 году колонии строгого режима за расстрел мирного жителя Мариуполя. Находясь в Мариуполе в конце марта прошлого года, Миненко расстрелял молодого человека 2001 года рождения из автомата. Мариупольца ему приказали убить за то, что у него при себе был телефон, с которого он звонил в Россию.