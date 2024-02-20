Киев, 20 февраля, 2024, 09:07 — ИА Регнум. После сдачи украинской армией Авдеевки жители Украины начнут активнее бороться с сотрудниками военкоматов, проводящими принудительную мобилизацию. Такое мнение 20 февраля высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

Ashley Chan/Global Look Press

«Трагедия Авдеевки. И они хотят потом новых мужчин набирать? Я думаю, они будут просто уничтожать представителей этих военкоматов, их просто будут под корень резать. После Авдеевки вы уже никого не загребёте, и никакой закон про мобилизацию не поможет», — сказал он.

По словам Соскина, глава киевского режима Владимир Зеленский стремился превратить Авдеевку в новый Иловайск или Дебальцево, однако командиры среднего и низшего звена ВСУ смогли спасти своих подчинённых и отступить из города.

События на Украине начали развиваться так непредсказуемо, что могут перерасти в гражданскую войну, предупредил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что Киев пытается осуществить насильственную мобилизацию в ряды украинских войск и это может стать для страны катастрофой. По словам эксперта, плохо обученные, незнакомые с местностью и нежелающие воевать бойцы не сумеют сдержать напор Вооружённых сил России.

Экс-советник главы минобороны Украины Юрий Бутусов заявил 11 февраля, что ВСУ не сумели создать такие же подготовленные оборонительные линии, как армия России. По его словам, у украинских войск нет никаких стратегических укреплений на фронте.