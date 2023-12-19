Москва, 19 декабря, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в 2024 году будут проводить боевую подготовку с учётом угроз дальнейшего расширения Североатлантического альянса на Восток, заявил 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Реализовать комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки с учетом угроз дальнейшего расширения НАТО на Восток», — сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Также Шойгу поручил подготовить и провести стратегическое командно-штабное учение «Океан-2024».

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что лидеры западных стран не отказываются от своих агрессивных целей. Активность НАТО резко возросла, к границам России из США переброшены значительные силы, сказал президент.

Глава государства напомнил, что руководители альянса давали обещание не расширять границы военного блока на восток, но эти слова оказались беззастенчивым враньём.