Киев, 20 февраля, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Отключение американской спутниковой связи Starlink на территории новых регионов России станет катастрофой для украинской армии, заявил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации республики Михаил Фёдоров в интервью, опубликованном 19 февраля изданием «Общественное. Новости».

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Вопрос об отключении подняли, поскольку у украинской стороны появились подозрения, что российские бойцы также стали использовать эту связь на поле боя. Вице-премьер подчеркнул, что без терминалов Starlink ВСУ не смогут эффективно применять беспилотники.

«Нам нужно, чтобы они [терминалы Starlink] там работали, потому что используются определённые технологии, связанные с БПЛА», — сказал он.

Фёдоров сообщил, что это не единственный вид связи, который используют в украинской армии, но Starlink является базовой инфраструктурой на линии фронта. Вице-премьер также заявил, что Киев пытается договориться с компанией SpaceX, развернувшей эту спутниковую сеть, чтобы на линии фронта связью могли пользоваться только терминалы, которые находятся у украинских военных.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля в Главном управлении разведки минобороны Украины заявили, что российские бойцы стали покупать через третьи страны терминалы Starlink и использовать для своих целей. По его данным, количество таких случаев в последнее время выросло. Он не стал раскрывать, каким образом ведомство получает эту информацию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявления, что терминалы американской спутниковой системы поставляют в страну. Он напомнил, что этот вид связи не прошёл сертификацию в России, поэтому его не могут официально использовать в стране.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 13 февраля заявил, что спутниковая связь Starlink не дала ощутимого преимущества украинской стороне. По его словам, был период, когда украинские пропагандисты называли этот вид связи чудо-оружием, но теперь об этом перестали говорить.

Глава ДНР Денис Пушилин 7 февраля заявил, что боевики ВСУ используют терминалы Starlink для атак по территории республики. При этом российские специалисты научились им противодействовать, добавил он.